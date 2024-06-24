إنقاذ الطفولة: 21 ألف طفل مفقود في غزة

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية أن قرابة 21 ألف طفل بقطاع غزة ظلوا تحت الأنقاض أو اعتقلوا أو دفنوا في مقابر مجهولة أو جماعية.

وبينت المنظمة، أن عدد الأطفال المنفصلين عن أهاليهم ارتفع بسبب الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة على مدينة رفح جنوبي القطاع، وأن الذين يقومون بحماية الأطفال غير المحميين يتعرضون لضغوط.

وأشارت إلى، أن نحو 17 ألف طفل انفصلوا عن أسرهم أو فقدوا في غزة، ونحو 4 آلاف طفل ما زالوا تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية أو مقابر مجهولة.

وأكدت المنظمة أنه تم اعتقال عدد غير معروف من الأطفال، وأشارت إلى احتمال إخراجهم من قطاع غزة.

ولفتت إلى أن جثث الذين دفنوا تحت الأنقاض أو احترقوا حتى الموت في الخيام خلال الهجمات الإسرائيلية بات من الصعب التعرف عليها.

من جانبه قال المدير الإقليمي للمنظمة بالشرق الأوسط، جيريمي ستونر، إنه "من تعذيب الأهالي أن لا يعرفوا مكان أحبائهم".

وأضاف أنه "لا ينبغي لأي والد أن يحفر في الأنقاض أو المقابر الجماعية للعثور على طفله، ولا ينبغي أن يبقى أي طفل وحيدا غير محمي في منطقة حرب".

وشبَّه ستونر غزة بـ"مقبرة الأطفال"، مذكِّرا بأن الخطر على الأطفال الأحياء والمفقودين لا يزال مستمرا.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل للعثور على الأطفال المفقودين، ولم شملهم مع أهاليهم إن كانوا على قيد الحياة.

المصدر / وكالات