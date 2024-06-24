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الصّحة: 28 شهيدًا و 66 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال السّاعات الماضية

الصّحة: 28 شهيدًا و 66 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال السّاعات الماضية

24 يونيو 2024 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 262 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 28 شهيدًا و 66 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37626 شهيدًا و 86098 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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