الصّحة: 28 شهيدًا و 66 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال السّاعات الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 262 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن 28 شهيدًا و 66 إصابةً وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 37626 شهيدًا و 86098 إصابةً منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.