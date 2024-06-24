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الحوثيون يهاجمون من جديد سفينة تجارية جنوب شرقي اليمن

24 يونيو 2024 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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توضيحية (أرشيف)

تعرضت سفينة تجارية جديدة لحدث أمني، خلال إبحارها في البحر العربي قبالة سواحل اليمن، وفقا لتقرير اليوم الإثنين.

وجاء الهجوم على السفينة وذلك في ظل تواصل عمليات جماعة أنصار الله "الحوثيين" ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي والسفن المتوجهة إلى موانئه نصرة لقطاع غزة.

ووفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، فإنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 246 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من نشطون باليمن، مشيرة إلى أن السلطات تحقق في الواقعة.

سفينة تجارية

وبحسب وكالة رويترز، أوضحت الهيئة أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن وقوع انفجار على مقربة منه، مشيرة إلى أن "طاقم السفينة بخير وفي الطريق للميناء التالي".

وأول أمس السبت، كشفت جماعة أنصار الله اليمنية "الحوثي" عن استهدافها بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور"، مشيرة إلى أن الاستهداف "حقق أهدافه بنجاح".

كما أعلنت أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا في الأراضي المحتلة.

المصدر / وكالات
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