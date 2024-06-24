مدير عام شركة "نوغا" للكهرباء بـ (إسرائيل) في طريقة للإقالة لهذا السبب

نشرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية المختصة، اليوم الإثنين، أنّ مجلس إدارة شركة "نوغا" للكهرباء في دولة الاحتلال الإسرائيلي، "يبحث إقالة المدير العام شاؤول غولدشتاين"، وذلك بعدما حذّر من انقطاع طويل للكهرباء في حال توسيع الحرب مع حزب الله.

ووفق حديث غولدشتاين، خلال مؤتمر لمعهد أبحاث "الأمن القومي"، إنّه "بعد 72 ساعة من دون كهرباء في (إسرائيل)، سيكون من المستحيل العيش فيها".

وأضاف غولدشتاين: "نحن لسنا في وضع جيد، ولسنا مستعدين لحرب حقيقية".

وأثارت تصريحات غولدشتاين عاصفة في قطاع الطاقة الإسرائيلي، حيث شهدت دولة الاحتلال زيادة بمقدار 5 أضعاف في عمليات البحث عن المولدات في موقع التجارة الخاص بالشركة. وفي المتاجر، كانت هناك أيضاً زيادة بنسبة 24% في المبيعات مقارنة بالمتوسط اليومي في هذا الوقت.

72 ساعة دون كهرباء

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن رئيس السلطة المحلية في "نيشر" في منطقة حيفا، ونائب رئيس مركز السلطة المحلية للاحتلال، روعي ليفي، تأكيده ضرورة الاستعداد لأكثر من 72 ساعة من دون كهرباء، في الطريق الى سيناريو العتمة".

وأضاف ليفي: "نسمع أنّنا نستعد لسيناريو صعب للغاية يتمثل في إطلاق 4000 صاروخ على منطقتنا يومياً على الأقل"، لكن في مثل هذا السيناريو، "لن نرى أشخاصاً يخرجون لإصلاح الكهرباء"، ولذلك، "يجب الاستعداد لـ 72 ساعة صعبة على الأقل، لمدة أسبوع، وربما أكثر".

هذه التصريحات، أكّدتها وسائل إعلام اسرائيلية أيضاً، نقلاً عن خبراء، شدّدوا على أنّ "قطاع الكهرباء الإسرائيلي غير مستعد لحرب طويلة".

كما حذّر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، في حديث لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أمس الأحد، من أنّ منشآت الطاقة في "إسرائيل" مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، على اعتبار أنّها مواقع استراتيجية.