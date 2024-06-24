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9360 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

24 يونيو 2024 . الساعة 11:33 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

ارتفعت حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية، بعد السابع من أكتوبر 2023 الماضي، إلى أكثر من9360 حالة وفق ما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني الحقوقية.

وأوضحت المؤسستان في بيان صحافي، أن الاحتلال اعتقل منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين 12 مواطنًا على الأقل، من بينهم سيدة من الخليل، وطفل جريح، وأسرى محررون.

وأشارت إلى أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفتت المؤسستان إلى أن قوات الاحتلال نفّذت عمليات تحقيق ميداني واسعة في بلدتي سلواد شمال شرقي رام الله، وكفر نعمة غربي المدينة، طالت 80 مواطنًا على الأقل، أفرج عن غالبيتهم لاحقاً.

وأكدت أن الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

 

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#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

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