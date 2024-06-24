علماء الأمة يندّدون بالمجاعة في شمال غزة ويستنفرون المسلمين إلى القيام بواجب النّصرة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد علماء الأمة، أن ما يمر به المسلمون في عموم مناطق غزة وشمالها على وجه الخصوص من حرب تجويع قاسية، يضع المسلمين على المحك حيث يمتحنهم في إيمانهم وأخوتهم.

وقال علماء الأمة واثنتا عشرة مؤسسةً، في بيان لهم، "إن ما يحصل لإخواننا في غزة يوجب على كل مسلم القيام بدوره المستطاع في نصرة إخوانه من خلال رفع صوته عالياً في كل وسيلة إعلامية متاحة؛ للتنديد بهذا العمل الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال الصهيوني، والمنافقون من أبناء جلدتنا".

وأوضح أن ما يقدم لأبناء غزة من أموال لا تعد من جملة الصدقات، وإنما هي جهاد مالي واجب على كل مسلم، ومن لم يقم بواجبه فقد وضع نفسه موضع أهل الخذلان الذين ذكرهم النبي في قوله: (لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم).

وأكد أن الواجب على علماء الأمة القيام بالدور المنوط بهم من خلال بيان الواجب الشرعي تجاه إخوانهم في غزة وعموم المدن الفلسطينية، وتجييش الشباب المسلم لحمل راية القضية في كل ميدان متاح سواء الإعلام أو على الأرض استجابة لقوله تعالى: (وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ في ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ).

وشد علماء الأمة على أن ما يحصل للفلسطينيين في شمال غزة وصمة عار في جبين الإنسانية عامة، والمسلمين على وجه الخصوص، ولا يمحوه إلا القيام بواجب النصرة من خلال الاستنفار عبر كل وسيلة متاحة نستطيع من خلالها رفع الظلم وكسر الحصار.