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"نحن رديفٌ كفاحيّ"

"عشائر غزة": نرفض أن نكون بديلًا عن أي طرف سياسي وسنُفشل كل ما يخطّط له نتنياهو

24 يونيو 2024 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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أكد مفوض العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أنها رديفٌ كفاحي للفصائل الفلسطينية وليست بديلاً عنها.

وقال مفوض العشائر في تصريح صحافي، إن "العشائر الفلسطينية رفضت أن تكون بديلاً لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع".

وتابع، " كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور الـ9 الماضية، سنُفشل أيضاً ما يخطط له نتنياهو".

وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة.

واعترف نتنياهو في لقاء عبر القناة 14 العبرية، أن خطته لمنح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، مشيرًا إلى أن يعمل خطة أخرى "لن يكشف عنها".

وفي وقت سابق، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية إن القبائل ليست بديلًا عن أي نظام سياسي فلسطيني، بل إنها مكوّن من المكوّنات الوطنية وداعمة للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد تجمع القبائل والعشائر في بيان له، حُرمة التعاطي مع "العدو الصهيوني" في إعادة تدوير نظام "روابط القرى"، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال الصهيوني.

وشدد البيان على أن القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية جزء أصيل من فسيفساء المجتمع الفلسطيني، وهي داعمة للمقاومة الشاملة.

وتجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هو تجمع شعبي غير حكومي يضم ممثلين عن غالبية القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والشتات.

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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عشائر غزة #العشائر الفلسطينية

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