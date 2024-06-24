استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بغزة في قصف الاحتلال "عيادة الدرج"

غزة - فلسطين أون لاين

نعتْ وزارة الصّحة بغزة، اليوم الإثنين، الشهيد هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة والذي ارتقى بقصف الاحتلال عيادة الدرج في منذقة الصحابة شرق مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، "لقد مثّل الشهيد الجعفراوي مع إخوانه المسعفين نموذجًا صلبًا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد "الإسرائيلي" الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأكدت على عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال اكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وجددت وزارة الصحة مطالبها للمجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان "الإسرائيلي" الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة العدو "الإسرائيلي" على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية.