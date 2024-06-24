حماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة تأكيدٌ جليّ على رفضه قرار مجلس الأمن

غزة - فلسطين أون لاين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الموقف الذي عبّر عنه رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي نتنياهو، والذي يؤكد فيه استمراره في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بعد إتمام "صفقة جزئية" هو تأكيد جلِيّ على رفضه قرار مجلس الأمن الأخير ، ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأوضحت حماس في تصريح صحافي، أن نتنياهو صرّح بشكل واضح عن نيته بعقد اتفاق جزئي يستعيد من خلاله عددًا من الأسرى فقط؛ ويستأنف الحرب بعدها، وهذا ما يدلل على تناقض ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه، عن موافقة مزعومة من الاحتلال.

وشددت على أنّ إصرار حركة حماس على أن يتضمن أي اتفاق؛ تأكيدًا واضحًا على وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل من قطاع غزة، كان ضرورة لابد منها، لقطع الطريق على محاولات نتنياهو المراوغة والخداع وإدامة العدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا.

ودعتْ المجتمع الدولي للضّغط على حكومة الاحتلال الفاشية لوقف حربها ضد شعبنا الفلسطيني.

كما طالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ قرار واضح، بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع، ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن شريكًا أساسيًا في ارتكابها.