اشتباكات مسلّحة في الضّفة الغربية واعتقالات واسعة في رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة على مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات وتنكيل مروع بالشبان.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله، اعتقلت نحو 40 مواطناً خلال مداهمتها منازلهم.

وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نكّلت بالشبان خلال اعتقالهم واعتدت عليهم بالضرب المبرح.

كما داهمت منازل المواطنين في بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت عددًا من الشبان.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة دير بزيع غرب رام الله.

في طوباس، اندلعت اشتباكات مسلحة أطلق خلالها المقاومون النار واستهدفوا آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة عقب اقتحام قوات صهيونية مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وقالت كتائب شهداء الأقصى - مخيم الفارعة، نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم بالرصاص والعبوات المتفجرة:"

في نابلس، أُصيب شاب بالرصاص الحي واعتقل آخر، فجر الوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابًا أصيب بالرصاص الحي في القدم، خلال مواجهات مع قوات في ميدان الشهداء وسط المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في المدينة واعتقلت الشاب راضي اللوز، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

في الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال النائب عزام سلهب من مدينة الخليل، بعد أيام من الإفراج عنه.

واعتقلت قوات الاحتلال الطفل الجريح محمد منذر الزعاقيق (12 عامًا) بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في بلدة سعير شمال الخليل، واعتقلت عددًا من الشبان، عُرف من بينهم: لشقيقين نوفل وعبدو ربحي الفروخ.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم واعتقلت الشاب نبهان فضل ثوابتة بعد مداهمة منزله.

كما داهمت القوات الصهيونية منازل المواطنين في بلدة حوسان ببيت لحم، واعتقلت الشاب درويش محمد حمامرة وصادرت مركبته.