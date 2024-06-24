آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 262 تواليًأ

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ 262 على التوالي، مرتكبًا جرائم حرب مروعة، بدءًا من القتل والتّدمير والتهجير وصولًا إلى شن حرب التجويع الممنهجة على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في قطاع غزة، من خلال منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية، الأمر الذي أدى إلى تفشّي المجاعة واستشهاد عدد من الأطفال والمرضى نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" المتواصل منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، إلى 37598 شهيدًا و 86032 مصابًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لأبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى.

في رفح، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف على الحي السعودي غرب المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نسفت مبان سكنية في الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في خان يونس، أطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خانيونس.

في غزة، شن طيران الاحتلال غارة على عيادة الدرج في منطقة الصحابة، شرقي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة هاني الجعفراوي بقصف طائرات الاحتلال عيادة الدرج وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إنه تمكن من انتشال شهيدين يعملان في وزارة الصحة وعدد من الإصابات في استهداف طائرات الاحتلال عيادة الدرج "البندر" وسط مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها في منطقة الشيخ عجلين غربي مدينة غزة.

كما واصل الاحتلال إطلاق النار والقذائف المدفعية باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه في محيط دوار النابلسي والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.