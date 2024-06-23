فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد تدمير الاحتلال مصادر المياه.. تعبئة "جالون" واحد مهمة يوميَّة تُثقل كاهل الغزييّن

"يابا أنا بموت": الاحتلال يحوّل أسير مريض بالسرطان إلى الاعتقال الإداريّ

دعوات للإضراب حتى إسقاط نتنياهو وحل "الكنيست" .. ماذا سيحدث بـ 7 تموز ؟!

آلة الحرب "الإسرائيلية" تتعمد محو تاريخ غزة العريق

حرب الإبادة تدخل يومها الـ 261.. مجازر الاحتلال مُتَواصلة في قطاع غزَّة

أرقام غير مسبوقة.. نصف مليون شخص غادروا "إسرائيل" منذ طوفان الأقصى

يحول أجسادًا لـ "هياكل عظمية" .. "سوء التغذية" يهدد حياة مئات الأطفال شمالي قطاع غزَّة

بالأسماء والأرقام.. 3 دول عربية ضاعفت صادراتها لـ "إسرائيل" خلال حرب الإبادة في غزَّة

وزارة الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 37 ألفًا و598

أبو حصيرة.. ينجو بأعجوبة من مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال بعائلته

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة هدفين حيويين لـ "إسرائيل" (فيديو)

23 يونيو 2024 . الساعة 20:27 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت هدفين في "إسرائيل" باستخدام الطائرات المسيرة، نصرة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وردًا على المجازر التي “يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين” هناك.

ونشرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مساء الأحد، مشاهد لإطلاق "طيران مسيّر اتجاه هدف حيوي في ام الرشراش (إيلات)"، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” أنها هاجمت “عصر اليوم، هدفًا حيويًا في سواحل البحر الميت، بواسطة الطيران المسيّر”، مؤكدة “استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

وفي وقت مبكر من فجر الأحد، أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق” تنفيذ عمليتينِ عسكريتينِ مشتركتينِ مع جماعة “أنصار الله” الحوثي في اليمن.

وأوضحت أن العملية الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا، فيما استهدفت العمليةُ الثانية سفينةَ “شورتهون إكسبريس، (Shorthorn Express)، في البحرِ الأبيضِ المتوسطِ وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة.

المصدر / وكالات
#غزة #العراق #المقاومة الإسلامية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة