آلة الحرب "الإسرائيلية" تتعمد محو تاريخ غزة العريق

غزة/ عبد الله يونس

تعرض المسجد العمري للقصف الإسرائيلي المدمر في الـ9 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي خلال الحرب الدموية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كلي.

ويصر فلسطينيون، على رفع الأذان وإقامة صلاة الجماعة على أنقاض المسجد العمري الكبير، المدمر بفعل استهداف الطائرات الإسرائيلية له وسط البلدة القديمة بمدينة غزة.

المسجد العمري، المعروف أيضا باسم "مسجد غزة الكبير"، هو أكبر وأقدم مسجد في قطاع غزة، ويقع في مدينة غزة القديمة، تبلغ مساحته 1190 مترا مربعا، ويعتبر أحد أهم المواقع الأثرية والدينية في القطاع، إذ بني في القرن الخامس الميلادي على شكل دير بيزنطي، ثم تحول إلى مسجد منذ نحو ١٤٠٠ عام مضت.

وتسبب القصف الإسرائيلي بحدوث أضرار كبيرة بالمسجد من بينها سقوط أجزاء من جدرانه وأسقفه، وحدوث صدع كبير في مأذنته الحجرية الرئيسية.

وعلى إطلالة المأذنة التاريخية للمسجد العمري الكبير شرق مدينة غزة، يقف خميس قويدر (47 عامًا)، مرارًا "حسبنا الله ونعم الوكيل".

ويقول قويدر لموقع "فلسطين أون لاين": "لم يتبق لنا ماض أو حاضر أو حتى مستقبل.. لقد تعمد جيش الاحتلال تدمير كل شيء يرتبط بوجودنا كشعب فلسطيني على هذه الأرض".

جاب قويدر بعينيه اللتين كانتا تذرفا الدموع في أرجاء المكان واستذكر زوايا المسجد التي كان يتعبد فيها إلى الله بالصلاة وقراءة القرآن كل يوم في هذا المسجد.

وأضاف: "لقد كان المسجد العمري قبلة لكافة سكان الحي والأحياء المجاورة، ليس ذلك فحسب بل كان يزوره الناس من كل مكان في قطاع غزة".

وأوضح قويدر أن هذا الجيش استهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مستهدفا المسلمين والمسيحيين الذين ضربوا خلال تاريخ الصراع معه أروع نماذج الصمود والبقاء.

وعلى بعد عشرات الأمتار من المسجد العمري، لا تزال أثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف إحدى أقدم الكنائس في العالم، كنيسة القديس بروفيروس أو ما تعرف محليا باسم كنيسة الروم الأرثوذكسية، التي بنيت عام ٤٠٦ ميلاديا.

وكانت هذه الكنيسة تأوى نحو 500 مواطنًا من المسيحيين والمسلمين وقت حدوث القصف في 19 أكتوبر الماضي، الذي تسبب بدمار كبير في أقسام الكنيسة، وأدى إلى مقتل 17مسيحيًا بينهم أطفال ورضع- وفقاً لهيئة Caritas Internationalis الأرثوذكسية.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان صدر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بأن القصف الإسرائيلي ألحق أضرار بالغة في 3 كنائس في قطاع غزة.

كما طال القصف الإسرائيلي مبنى "قصر الباشا" الأثري، في حي الدرج شرق مدينة غزة، الذي كان يستقبل آلاف الزوار سنويا.

ويعود تاريخ القصر إلى القرن الثالث عشر، وكان بمثابة مقر السلطة لمعظم الحكومات التي حكمت غزة منذ الحكم الإسلامي المملوكي.

ويضم القصر، الذي يمزج بين عمارتين تعودان للعهدين المملوكي (1260- 1516) والعثماني (1516- 1917)، متحفا عرضت فيه وزارة السياحة والآثار بغزة قطعا أثرية فريدة، من فخّار، زجاج، أعمدة كورالثية، زينة نساء، وغيرها.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الإسرائيلي طال أجزاء واسعة من القصر، وأحدث أضرار كبيرة في تحف وقطع أثرية داخله، تعود للعصور اليونانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية.

لم تكتف آلة الحرب "الإسرائيلية" بذلك، بل دمرت العديد من المباني الأثرية والتاريخية وأهمها مركز رشاد الشوا الثقافي الذي يعتبر أول مركز ثقافي في فلسطين، وأرشيف بلدية غزة.

كما دمرت الغارات الإسرائيلية في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2023، حمام السمرة أحد أهم المواقع الأثرية بغزة والذي يعود بناءه إلى نحو ألف عام ويعتبر مزارا سياحيا وعلاجيا في الوقت ذاته.

وتبلغ مساحة الحمام نحو 500 متر، وأول من قام بالعمل به هم الفلسطينيون السامريون ومن هنا بدأ يطلق عليه اسم حمام السُمرة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان، أن دولة الاحتلال استهدفت منذ 7 أكتوبر ودمّرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعًا في القطاع، ما بين مساجد أثرية وكنائس ومدارس ومتاحف ومنازل أثرية قديمة ومواقع تراثية مختلفة.

وأشار إلى أن من بين المواقع الأثرية المدمرة، مسجد السيد هاشم وفيه قبر جد الرسول محمد، وسوق الزاوية الأقدم في غزة منذ العهد الإسلامي الأول، ومواقع الاستكشافات الأثرية مثل المقابر البيزنطية شرق جباليا، وموقع البلاخية "ميناء الأنثيدون" شمال غرب مدينة غزة القديمة.

وكان متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أكد أن "الأولوية عادة لحالة الطوارئ الإنسانية، لكن يجب أيضا حماية التراث الثقافي بجميع أشكاله وفقا للقانون الدولي، الذي ينص على أن الممتلكات الثقافية هي بنية تحتية مدنية ولا يجوز استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية". وذلك في ظل التساؤلات المشروعة حول مصير المسجد العمري وغيره من المواقع الأثرية في غزة.

وأضاف، في حوارات صحفية سابقة، "وضعت اليونسكو عملية لرصد الأضرار منذ بداية الحرب بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية والمعلومات المرسلة إليها من أطراف ثالثة، بما في ذلك شركاؤنا والوكالات الشقيقة للأمم المتحدة الموجودة حاليا على الأرض وبالتعاون الوثيق مع مكتبنا في رام الله".

وأشار الخبير الأثري الفلسطيني فضل العطل إلى أن المواقع الأثرية في غزة لم تُستهدف في الحروب الماضية بهذا القدر من الدمار، "لكن في هذه الحرب تم تدميرها بشكل مباشر مثل المحراب الشمالي وكل القباب الموجودة في التوسعة المعمارية للمسجد العمري منذ آلاف السنين والتي اندثرت كليا".