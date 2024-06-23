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منذ الـ 7 أكتوبر ..

وزارة الصحة بغزَّة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 37 ألفًا و598

23 يونيو 2024 . الساعة 16:06 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 47 شهيدًا و121 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37598 شهيدًا و86032 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وإلى جانب الضحايا، ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة دمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة العشرات معظمهم أطفال.

وتواصل "إسرائيل" حربها المدمرة على قطاع غزة رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى "تل أبيب" طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر "إسرائيل" قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.

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