خلال مايو الماضي.. الاحتلال نفذ 47 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال نفذت 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة منها 35 مسكنا مأهولا، و5 غير مأهولة، و15 منشأة زراعية وغيرها، في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وفي أحدث عمليات الهدم، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، منزلا قي قرية الديوك التحتا، قضاء مدينة أريحافي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منزلا يعود لعائلة معن طنوس في الديوك التحتا، رغم حصوله على أوراق ترخيص رسمية، و"كوشان" طابو أردني.

تتعرض قرية الديوك التحتا إلى اعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال، وذلك ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستيطاني.

وتتكرر انتهاكات الاحتلال في القرية بين هدم واستيلاء في محاولة للسيطرة على المنطقة وفصلها عن محيطها الجغرافي، مدينة أريحا وقريتي النويعمة والديوك الفوقا.

ويشكل الاحتلال عائقا أمام التوسع العمراني للفلسطينيين خاصة في منطقة "أسطيح" بالقرية، وإخطار عشرات المنازل بالهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

المصدر / وكالات