"انتهاكات مُتصاعدة".. بالأسماء: الاحتلال ينفّذ حملة اعتقالات في الضّفة الغربية

غزة/ فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق، حيث دارت مواجهات في بعض البلدات والمخيمات بالضفة، أسفرت عن إصابات.

وبحسب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة والضلوع في أعمال مقاومة مسلحة ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وتركزت الاقتحامات والاشتباكات في مختلف المحافظات بالضفة، خلالها تم اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل طلال عوينات بعد اقتحام منزله في حي شريم بمدينة قلقيلية.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى جرادات بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة سعير، والشاب هايل ماجد زيدات بعد اقتحام منزله في بلدة بني نعيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد السيد أحمد أبو الزين بعد اقتحام منزله في مدينة دورا، وأطلقت قنابل الغاز في منطقة الشرفة بمدينة دورا.

ومن بيت أمر اعتقلت قوات الاحتلال 3 أطفال بعد اقتحام منازلهم، وهم: عدي رائد عوض والشقيقين رضا ووديع سامي عوض.

ومن محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة النجاح محمد سلامة بعد مداهمة منزل عائلته في مدينة نابلس.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأصيب 6 شبان برصاص الاحتلال الليلة الماضية، قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، بعد ان أطلق الجنود المتواجدون قرب جدار الفصل بزعم انهم حاولوا الدخول الى مدينة القدس.