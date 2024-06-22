تظاهرات في عدة دول غربية رفضًا للإبادة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

بوتيرة يومية، تشهد عديد من المدن في أنحاء العالم وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة وبرفع الحصار عن القطاع وإدخال المساعدات إليه، ومنع تصدير الأسلحة لإسرائيل.

فرش الهولنديون اليوم السبت ساحات بريدا بنحو 10 آلاف حذاء أطفال تذكيرا بضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما جسد اليابانيون أمام مركز تجاري بطوكيو مشهد ضحايا فلسطينيين، وسط استمرار المظاهرات الداعمة لغزة في مدن أوروبية.



وكل بضعة دقائق، أضاف الهولنديون حذاء جديدا، بإشارة إلى الوتيرة السريعة التي تستهدف فيها إسرائيل أطفال القطاع.

وفي منطقة شينجوكو بالعاصمة اليابانية طوكيو، أقيمت مظاهرة أمام أحد المراكز التجارية جسد خلالها المتظاهرون مشهد الضحايا الذين قتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة.

واستلقى المتظاهرون في الشارع ومكثوا بصمت دون حراك مرتدين ملابس ملطخة بالدماء ورفعوا أعلام فلسطين، من أجل تجسيد مشهد الضحايا الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في مستشفيات غزة.

كما وضع المتظاهرون دمى مغطاة بأكفان ملطخة بالدم، في إشارة إلى الضحايا الرضع في غزة، ورفع المتظاهرون أيضا لافتات عدة، داعية لفرض عقوبات على إسرائيل.

كما تظاهر المئات في مدن مالمو السويدية وميلانو الإيطالية والعاصمة الألمانية برلين والنمساوية فيينا دعما لقطاع غزة وتنديدا بالمجازر الإسرائيلية ومطالبة بوقف العدوان المستمر منذ نحو 9 أشهر.

في الولايات المتحدة، أعلن متظاهرون "بدأ صيف المقاومة" في مدينة نيويورك، باحتجاج في كلية هانتر (في جامعة مدينة نيويورك)، وقالوا: "نحن بدأنا للتو".

وتوجّه المحتجون إلى السلطات في بلادهم مؤكدين أنّ "أيديها حمراء"، ولافتين إلى أنّ عدد الشهداء في حرب الإبادة الجماعية في غزّة وصل إلى أكثر من 40 ألف شهيد.

وشدّد المتظاهرون في نيويورك على عبارة "سنحرر فلسطين خلال حياتنا"!، مؤكدين أنهم لا يُدينيون المقاومة، وهتفوا بعبارة "ثورة"، وهم يرفعون صورة لقائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، كما رفعوا علم حزب الله في لبنان.

وفي ألمانيا، احتجّ الناشطون المؤيدون لفلسطين ضد تواطؤ حكومة بلادهم في الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزّة، بينما حاولت الشرطة الألمانية قمع التظاهرات حيث اعتدت على المحتجين.

كذلك، نظّم متظاهون احتجاجاً داخل مركز تجاري في العاصمة برلين، مطالبين بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة تحت شعار فلسطين حرة.

وتستمر الحركة الاحتجاجية في جامعة تورونتو في كندا، منذ أكثر من 50 يوماً ضمن حلقة "UofTs People Circle" من أجل فلسطين، ويُشار إلى أنّ هذا يُعدّ أكبر مخيم في البلاد، وواحد من أكبر المخيمات في أميركا الشمالية، ويضم أكثر من 180 خيمة.





وفي محاولة لقمع هذا التظاهر دعماً لفلسطين، تقدمت الجامعة بطلب قضائي لإخلاء الدائرة، بينما شدّد المتظاهرون على أنّ "المحكمة يجب أن تدعم حقوق الميثاق الأساسية بدلاً من ذلك من تجريم الاحتجاج".

كذلك، شهدت مدينة بركان في المغرب تظاهرات دعماً لفلسطين ورفضاً للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي