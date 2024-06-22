القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عمليةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ في البحرِ العربيّ

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم السبت، أن القواتُ البحريةُ نفذت عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ سفينةَ ( Transworld navigator ) في البحرِ العربيِّ وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البالستيةِ وقدْ أدتِ العمليةُ إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرةً.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيانٍ صحافي، أن استهدافُ السفينةِ جاء لانتهاكِ الشركةِ المالكةِ لها قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأضافت، "ونفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في قواتِنا المسلحةِ عمليةَ استهدافٍ لحاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ (آيزنهاور) شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ، وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح".

وأكد البيان، أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في استهدافِ القطعِ الحربيةِ الأجنبيةِ المعاديةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وذلك رداً على العدوانِ على بلدِنا ودفاعاً عنِ اليمنِ العزيز.