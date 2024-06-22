وزارة التعليم بغزة تؤكد إلتزامها بعقد دورة خاصة لتعويض طلبة القطاع

غزة/ فلسطين أون لاين

قالت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، إن بدء الدورة الأولى لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024م، تأتي في الوقت الذي يُحرم فيه أكثر من 800 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية في قطاع غزة من حقهم في التعليم بعد انقطاعهم عن الدراسة منذ السابع من أكتوبر 2023م بسبب حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني المجرم على قطاع غزة.

وأشارت الوزارة بغزة، في بيان صحفي، إلى أنّ 40 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة بفروعها المختلفة لن يتمكنوا من الالتحاق بهذه الدورة من امتحانات الثانوية العامة؛ ما يمثل سابقةً وانتهاكًا خطيراً يتهدد مستقبلهم ويقوض فرص التحاقهم بالجامعات والكليات المحلية والخارجية.

وذكرت أن الاحتلال تعمد ومنذ بداية هذه الحرب استهداف الأطفال والنساء والمدنيين؛ فاستشهد وأصيب واعتقل عشرات الآلاف من بينهم آلاف الطلبة والعاملين في سلك التعليم، بينما خرجت أكثر من 85% من المنشآت التعليمية عن الخدمة كنتيجة لاستهدافها المباشر والمتعمد، مما سيشكل تحدياً كبيراً لجهود استئناف العملية التعليمية بعد نهاية الحرب.

ورغم ذلك، أعربت الوزارة عن تمنيها التوفيق والنجاح لأبنائها وبناتها الطلبة الملتحقين بهذه الدورة من امتحانات الثانوية العامة سواء في مدينة القدس أو المحافظات الشمالية أو المقيمين بالخارج. فإنها تؤكد على إلتزامها بعقد دورة خاصة لطلبة غزة حين تسمح الظروف بذلك؛ وبما يحقق سلامة الطلبة والعاملين.

كما تؤكد، أنها وضعت الخطط اللازمة لتعويض العام الدراسي 2023/2024م لطلبة الصفوف من الأول حتى الحادي عشر وطلبة التعليم العالي، وبما يضمن عدم ضياع العام الدراسي، وامتلاكهم للمفاهيم والمهارات الأساسية اللازمة لاستمرار تعلمهم اللاحق.