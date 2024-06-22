اشتباكات مسلّحة عقب اقتحام قوات صهيونية خاصة حي الجابريات في جنين

اندلعت صباح اليوم السبت اشتباكات مسلحة بين مقاومون ،وجيش الاحتلال عقب اقتحام حي الجابريات في جنين ،ومحاصرة أحد المنازل.

واقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الحي قبل أن يتم اكتشافها من قبل المقاومين، الأمر الذي أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، أطلق خلالها جنود الاحتلال النار تجاه المواطنين وبين المنازل.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن "طواقمها تعاملت مع 3 مصابين بالرصاص الحي في منطقة الجابريات بجنين".

وحاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في حي الجابريات، وسط إطلاق نار كثيف.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان وسيدة خلال اقتحام حي الجابريات في مدينة جنين.

ونكّل جنود الاحتلال بأحد الشبان عقب اعتقاله بربطه بمقدمة المركبة العسكرية كدرع بشري خلال الاقتحام.

وأحرقت قوات الاحتلال مركبة في الحي، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وأكدت سرايا القدس - كتيبة جنين، أنها تواصل التصدي لقوات الاحتلال في حي الجابريات بالرصاص والعبوات.