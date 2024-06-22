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استشهاد طفل متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في رام الله

22 يونيو 2024 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

استشهد صباح اليوم السبت، طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص  الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع في مدينة رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتقاء الطفل الشهيد  محمد مراد أحمد حوشية (12 عاماً) متأثراً بجروحه الحرجة التي أصيب بها قبل نحو أسبوع في اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري جنوب غرب مدينة رام الله.

وفي الأسبوع الماضي، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها  تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في البطن لطفل عمره 12 عاما، نتيجة اقتحام جيش الاحتلال لمخيم الأمعري، ونقلت الإصابة لمستشفى رام الله.

ومكث حوشية في قسم العناية المكثفة بمجمع فلسطين الطبي قبل أن تعلن الصحة صباح اليوم عن استشهاده.

ووفقًا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتفع عدد الأطفال الشهداء في الضفة الغربية والقدس، برصاص واعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، إلى 137 طفلًا من أصل 553 شهيدًا.

#الحرب على غزة #شهداء رام الله #طوفان الأقصى

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