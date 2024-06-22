"حُرمَ منها طلاب غزة".. 50 ألف طالب يتوجّهون لامتحانات الثانوية العامة

غزة - فلسطين أون لاين

انطلق صباح اليوم السبت أكثر من 50 ألف طالب وطالبة فلسطينيين في الضفة الغربية والمدارس الفلسطينية بالخارج إلى قاعات امتحان الثانوية العامة "توجيهي"، باستثناء 39 ألف طالب من قطاع غزة، والذين حُرموا من التقدّم للامتحانات جرّاء تواصل حرب الإبادة الجماعية على غزة لليوم الـ 260 على التوالي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الفلسطينية "وفا:، فقد بلغ عدد طلبة المدارس الفلسطينية الخمس في الخارج (تركيا، قطر، رومانيا، بلغاريا، وروسيا)، 216 طالبًا، موزعين على 506 قاعات، إضافة لطلبة قطاع غزة الذين غادروا القطاع، ويتوزعون على 29 دولة، وجلهم في جمهورية مصر العربية، والبالغ عددهم 1090.

وبدأت جلسة الامتحان الأول في تمام الساعة 09:00 صباحًا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس المحتلة، وتتضمن الفروع "الأدبي، العلمي، الشرعي، الريادة والأعمال، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي".

ويستهل امتحان الثانوية العامة بمبحث التربية الإسلامية، وينتهي بمبحث الثقافة العلمية، وتستمر الامتحانات 18 يومًا.

ويبلغ عدد الطلاب في الفرع الأدبي 27 ألف طالب وطالبة، والفرع العلمي 14 ألفًا، فيما يتوزع 9 آلاف طالب على باقي الفروع.

وحُرم أكثر من 39 ألف طالب من قطاع غزة من التّقدم لامتحانات الثانوية العامة، بسبب تواصل الحرب الصهيونية وتدمير المدارس وكافة القطاعات التعليمية في القطاع، الأمر الذي أدى إلى توقف التعليم لكافة المراحل بشكل كامل.

وفي إحصائية وزارة التربية والتعليم، فقد ارتقى منذ بداية العدوان على غزة 450 طالبًا في الثانوية العامة، منهم 20 طالبًا من محافظات الضفة، فيما دمّر الاحتلال 321 مدرسة في قطاع غزة، بمعنى تدمير غالبية المدارس والمراكز التعليمية.