الاحتلال يواصل اقتحاماته واعتداءاته في مدن الضّفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم السبت، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة.

في نابلس، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم العين غربي المدينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص، وسمع تبادل كثيف لإطلاق النيران استمر لعدة ساعات.

وتصدى المقاومون لقوات الاحتلال، واستهدفوها بصليات من الرصاص وبالعبوات الناسفة محلية الصنع.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في مخيمي بلاطة وعين بيت الماء، واعتدت على السكان بالضرب المبرح.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح المنازل في محيط مخيم بلاطة وفرضت طوقًا عسكريًا على المخيم مع انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء بداخله.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها تعاملت مع إصابة لشاب نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب المبرح من جنود الاحتلال في شارع الجامعة، ونقلته إلى المستشفى للعلاج.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي لمدينة طولكرم، وضواحيها، من جهة حاجز جبارة العسكري، واتجهت نحو ضاحية ارتاح، وجابت شوارعها الرئيسية، وانسحبت منها دون الإبلاغ عن حالات اعتقال.

في الخليل، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب المبرح على الشيخ المسن نوح الحروب بعد اقتحام منزله في بلدة دير سامت في مدينة دورا جنوب الخليل.

وذكرت عائلة الشيخ الحروب أن جنود الاحتلال انهالوا عليه بالضرب رغم كبر سنه وإعلامهم بأنه مريض. وأوضحوا أن الاعتداء جرى لمنع الشيخ الحروب من رفع الآذان في مسجد خلة طه بزعم أنه يزعج المستوطنين.

كما قطع جنود الاحتلال أسلاك الكهرباء ومكبرات الصوت بالمسجد في خلة طه وحطموا بعض مرافقه.