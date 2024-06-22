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بالفيديو والصور مقتل مستوطن بإطلاق نار وسط قلقيلية

22 يونيو 2024 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

قُتل مستوطن "إسرائيلي"، صباح اليوم السبت، بإطلاق نار على مركبته في مدينة قلقيلية، شمال الضفة الغربية.

وفي تفاصيل الحدث، قالت قناة كان العبرية، إن "مستوطنًا دخل مدينة قلقيلية وأصيب برصاص مسلحين وقتل بعد وقت قصير من إصابته".

وأشارت القناة إلى أن المنظومة الأمنية تُقدّر ب​​أن هذا هجوم على خلفية قومية وليس جنائية".

 وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن مركبة تحمل لوحات تسجيل "إسرائيلية" تعرضت لإطلاق نار خلال دخولها إلى مدينة قلقيلية، من جهة "شارع 22". مؤكدة إصابة السائق بجراح خطيرة في الرأس.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية بعد إطلاق النار على مركبة "إسرائيلية" ومقتل سائقها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، "قُتل "إسرائيلي" بالرصاص وسط مدينة قلقيلية، بعد يوم من اغتيال الجيش "الإسرائيلي" لاثنين من عناصر حركة الجهاد الإسلامي هناك، وما زالت التفاصيل قيد التحقيق".

وأمس الجمعة، استشهد شابّان في عملية اغتيال، نفّذتها قوّات إسرائيليّة خاصّة في قلقيلية.

أوضحت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية الخاصّة قد اقتحمت منطقة السوق في قلقيلية بسيارات، لا بمركبات عسكرية. وبعد ذلك، أطلقت النار صوب المركبة، التي أظهرت مقاطع مصوّرة أن زجاجها الخلفيّ قد استُهدف بعشرات الأعيرة الناريّة.

يتبع..

#قلقيلية #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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