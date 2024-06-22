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دولة جديدة تنضم لجنوب إفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل".. ما الذي ستقدّمه؟

22 يونيو 2024 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الخارجية الكوبية، اليوم السبت، أنها ستنضم إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال "الإسرائيلي" أمام محكمة العدل الدولية.

وقال  وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز، إنّ "كوبا قرّرت المشاركة، بصفة دولة ثالثة، في شكوى جنوب أفريقيا ضدّ إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليّة".

وأشار إلى أنّ "كوبا ستستخدم حقها في أن تقدم، بصفتها دولة ثالثة، تفسيرها لقواعد الاتفاقية التي انتهكتها "إسرائيل" بشكل صارخ عبر أفعالها في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بشكل غير قانوني في غزة.

ولفت إلى أنّ المبادرة تأتي توافقًا مع "التزامها الراسخ والمستدام بأن تدعم وتساهم قدر الإمكان في الجهود الدولية المشروعة الرامية إلى وضع حدّ للإبادة الجماعية المرتكبة ضدّ الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية ديسمبر الماضي،  تقدّمت جنوب أفريقيا بشكوى أمام محكمة العدل الدولية  تتّهم فيها "إسرائيل" بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، في حربها على غزة.

و 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عملياتها العسكرية في غزة.

وفي 24 مايو، أمرت المحكمة مجددا "إسرائيل" بوقف هجومها العسكري "فورا" في رفح جنوب قطاع غزة، لكنها رفضت الامتثال للقرارات ولا يزال الجيش "الإسرائيلي" مستمر في هجماته.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال "الإسرائيلي" حربًا تدميرية على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني.

#كوبا #جنوب أفريقيا #الحرب على غزة #محكمة العدل الدولية #طوفان الأقصى

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