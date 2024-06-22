في يومها الـ 260.. مجازر في غزة وقصف متواصل على رفح

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 37551 شهيدًا و 85911 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، وتمكنت طواقم الإنقاذ من انتشال جثمان الشهيد هاني يوسف حمد أبو جزر جراء تعرضه للقنص قبل أيام في شارع جورج شرقي مدينة رفح.

وارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منطقة مصبح شمال رفح.

وكثّف الاحتلال قصفه على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

كما أطلق الاحتلال نيرانه بشكل كثيف في محور التوغل بمحيط بركسات الوكالة غرب مدينة رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مدينة رفح تزامنًا مع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط وغرب المدينة، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال في محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب رفح، بالتزامن مع غارة جوية عنيفة على مدينة رفح.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في عدة مناطق متفرقة بالمدينة.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة شرق بلدة القرارة، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان شرق خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.

في غزة، ارتقى أكثر من 15 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المنازل في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة مبان سكنية تعود لعائلة "مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة" بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني بغزة، إن "طواقمنا بمحافظة غزة تتمكن من انتشال عدد من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء بعد استهداف طائرات الإحتلال الإسرائيلي عدة مبان سكنية تعود لعائلة "مهنا وعودة والقيشاوي وحسونة" بمنطقة كرم مصلحة بالقرب من مسجد السوسي بمعسكر الشاطئ غرب مدينة غزة وما زالت فرق الإنقاذ تقوم بالبحث عن مفقودين تحت الأنقاض".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن 24 فلسطينيًا ارتقوا جراء استهداف 7 منازل في مخيم الشاطئ.

وفي حصيلة أولية، أشار المكتب االحكومي في غزة، إلى ارتقاء 42 شهيدًا في مجزرتين ارتكبهما الاحتلال في حي التفاح ومخيم الشاطئ.

وارتقى 5 شهداء جراء إلقاء طائرات مُسيّرة اسرائيلية "كواد كابتر" قنابل على المواطنين في منطقة المثلث شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما ارتقى 7 شهداء إثر قصف مدفعي إسرائيلي لحي الزيتون في غزة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" قذائفها صوب ساحل مدينة غزة.