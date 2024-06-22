في يومها الـ 260.. آخر تطورات حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 260 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مستخدمًا كافة أساليب القتل والتّدمير والتهجير ومرتكبًا أبشع المجازر والفظائع، بدءًا من قصف البيوت فوق رؤوس ساكنيها وصولًا إلى تدمير المستشفيات وحرقها وتدميرها، وارتكاب جرائم مروعة بحق الطواقم الطبية والمرضى والنّازحين.

وفي رصد فلسطين أون لاين لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منطقة مصبح شمال رفح.

وكثّف الاحتلال قصفه على المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.

كما أطلق الاحتلال نيرانه بشكل كثيف في محور التوغل بمحيط بركسات الوكالة غرب مدينة رفح.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على مدينة رفح تزامنًا مع اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال وسط وغرب المدينة، جنوبي قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال في محيط سوق الحلال وحي قشطة جنوب رفح، بالتزامن مع غارة جوية عنيفة على مدينة رفح.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية في عدة مناطق متفرقة بالمدينة.

في خان يونس، استهدفت مدفعية الاحتلال منطقة شرق بلدة القرارة، بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع.