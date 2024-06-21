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استشهاد أحمد أبو العطا لاعب الأهلي في قصف طيران حربي على غزة

21 يونيو 2024 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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احمد ابو العطا-لاعب الأهلي
كتب/خالد أبو زاهر

استشهد، اليوم الجمعة، أحمد أبو العطا لاعب فريق كرة القدم بالنادي الأهلي الفلسطيني، وذلك خلال قصف الطيران الحربي الصهيوني على مدينة غزة.

وكان أبو العطا نازح في بيت بمنطقة الزيتون، حيث قام الطيران الحربي الصهيوني بقصف شقتين في عمارة سكنية كان يُقيم فيها مع زوجته وأولاده وبناته الأطفال، الذي استشهدوا في عملية القصف.

وكان أبو العطا أحد أبرز لاعبي كرة القدم في غزة، حيث بدأ في نادي الشجاعية وساهم معه بالفوز بالثلاثية التاريخية في موسم 2015-2014، من ثم لعب لصفوف الأهلي الفلسطيني وساهم معه في صعوده مرتين من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة.

#غزة #رياضة

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