فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هنية: سنتعامل مع أي ورقة أو مبادرة تؤمّن مطالب وأسس موقف المقاومة

استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي.. ما علاقة غزّة؟

قرار يُثير قلقًا .. جيش الاحتلال يستدعي جنود مرضى" للقتال" قبل تعافيهم

مجلة أمريكية شهيرة: قوّة حماس آخذة في النمو.. وهذه أسباب الفشل الذريع لـ "إسرائيل" بغزة

لا يمكن القضاء على حركة حماس

لماذا لن تساعد الجيوش العربية الولايات المتحدة في تأمين غزة بعد الحرب؟

اليوم الـ 259.. انتشال عدد كبير من الشهداء جرَّاء قصف الاحتلال خيام النازحين برفح

بالأسماء: استشهاد 5 من طواقم الطوارئ في بلدية غزة.. ومطالبات بالتدخل الدولي

أسر تتناول وجبة واحدة كل يومين.. تحذيرات أممية: المجاعة تهدد مئات الآلاف في غزة

أدى لمقتل جنديين.. القسام تنشر مشاهد "ملحميَّة" لقصف مقر الاحتلال بـ "نتساريم"

كرة الثلج تتدحرج..

استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي.. ما علاقة غزّة؟

21 يونيو 2024 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
...
251818.jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت مصادر أميركية، استقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، من منصبه، متذرعًا بأسباب عائلية.

ووفقا للمصادر فإن ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأميركية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه.

وتقول مصادر صحفية، إن ميلر لديه فهم وإدراك عميق للملف الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي خروجه من المسرح الرسمي من ملف غزة والفلسطيني بشكل عام بهذا الوقت يعد تحديا جديد للخارجية الأميركية.

وكشفت المصادر أن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأميركية من حرب غزة.

وكان ميلر يأمل في تحول ملموس في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وذكرت المصادر للجزيرة أن ما عزز قرار ميلر موقف الإدارة الأميركية من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح وإخفاق الإدارة في معالجة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعنت.

ووفقا للمصادر فقد قدم ميلر أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته.

وقال مراسل الجزيرة إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإدارة الأميركية التي تظهر فيها الخلافات للعلن وتتوج بالاستقالات من عدة مواقع.

 

المصدر : الجزيرة

#غزة #حرب غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة