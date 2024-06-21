استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي.. ما علاقة غزّة؟

غزة/ فلسطين أون لاين

ذكرت مصادر أميركية، استقالة أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، من منصبه، متذرعًا بأسباب عائلية.

ووفقا للمصادر فإن ميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأميركية على اتصال بسياسة الحرب يستقيل من منصبه.

وتقول مصادر صحفية، إن ميلر لديه فهم وإدراك عميق للملف الفلسطيني الإسرائيلي وبالتالي خروجه من المسرح الرسمي من ملف غزة والفلسطيني بشكل عام بهذا الوقت يعد تحديا جديد للخارجية الأميركية.

وكشفت المصادر أن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأميركية من حرب غزة.

وكان ميلر يأمل في تحول ملموس في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

وذكرت المصادر للجزيرة أن ما عزز قرار ميلر موقف الإدارة الأميركية من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح وإخفاق الإدارة في معالجة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعنت.

ووفقا للمصادر فقد قدم ميلر أسبابا عائلية مبررا لخروجه من منصبه وتقديم استقالته.

وقال مراسل الجزيرة إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الإدارة الأميركية التي تظهر فيها الخلافات للعلن وتتوج بالاستقالات من عدة مواقع.

المصدر : الجزيرة