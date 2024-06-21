فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أدى لمقتل جنديين.. القسام تنشر مشاهد "ملحميَّة" لقصف مقر الاحتلال بـ "نتساريم"

بالأسماء: استشهاد 5 من طواقم الطوارئ في بلدية غزة.. ومطالبات بالتدخل الدولي

أسر تتناول وجبة واحدة كل يومين.. تحذيرات أممية: المجاعة تهدد مئات الآلاف في غزة

شهيدان بعمليّة اغتيال نفّذتها قوّات إسرائيليّة خاصّة في قلقيلية

حماس: نرحب بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

صحيفة عبرية تكشف تفاصيل "كمين نتساريم" .. هكذا فتحت القسّام نيرانها!

القمع الصحفي: ليس في العالم الثالث فقط.. بل ربما في كندا أيضًا

"هآرتس" تكشف خطة الاحتلال لإنشاء بديل لزيارات الصّليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

مكتب الأمم المتحدة: أُسرٌ تتناول وجبةً واحدة كل يومين أو 3 وأخرى تعتمد على "تقاسم الطعام"

آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 259

الإعلام العبري يصفه بـ "المأساوي"..

بالفيديو أدى لمقتل جنديين.. القسام تنشر مشاهد "ملحميَّة" لقصف مقر الاحتلال بـ "نتساريم"

21 يونيو 2024 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
...
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 259 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قصف مقر قيادة جيش الاحتلال بمحور نتساريم شرقي حي الزيتون بمدينة غزة.

وتضمنت المشاهد -التي حملت عنوان "شظايا الهاون لكم بالمرصاد"- قصف موقع وقيادة سيطرة الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون في محور نتساريم، وقالت القسام إن القصف أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وأظهرت اللقطات رصد حركة قوات الاحتلال وتموضعها في المكان، ثم تجهيز منصات الإطلاق، وإطلاق القذائف، ثم رصد أماكن سقوطها.

وتضمنت المشاهد -أيضا- وصول تعزيزات عسكرية إلى المكان وسيارات إسعاف عسكرية لإجلاء القتلى والجرحى، فضلا عن إقلاع طائرات مروحية للهدف ذاته.

بدورها، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تفاصيل عملية قصف محور نتساريم، وقالت إن المقاومة اكتشفت وحدة لواء ألكسندروني، التي كانت تتحرك سيرا على الأقدام بعد ظهر أمس الخميس، وقصفت القوة بـ5 قذائف هاون.

وأشارت إلى أنه لم يكن لدى الجنود الإسرائيليين الوقت الكافي للاحتماء في الفضاء المفتوح وأصيبوا بانفجار قذائف هاون بالقرب منهم.

وبشأن الخسائر، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الضابطين سعدية يعقوب درعي وعمر سامادجا قتلا على الفور، وأصيب 8 جنود، حالة 3 منهم خطيرة.

ولفتت إلى أن عملية إنقاذ المصابين تعقدت عندما أطلقت قوات الاحتلال النار بكثافة على المنطقة التي أطلق فيها الفلسطينيون القذائف منها، في حين قدمت الفرق الطبية التابعة للجيش الإسعافات الأولية السريعة وأجلت المصابين بمساعدة طائرة مروحية إلى المستشفيات في وسط إسرائيل.

وخلص تقييم أولي لجيش الاحتلال إلى أن القوة كانت تقوم بدورية راجلة في منطقة مفتوحة ومكشوفة، مما جعل من الصعب على الجنود العثور على مأوى عندما بدأ إطلاق قذائف الهاون الكثيفة عليهم.

#غزة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة