بالأسماء: استشهاد 5 من طواقم الطوارئ في بلدية غزة.. ومطالبات بالتدخل الدولي

غزة/ فلسطين أون لاين

استهدف الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، موظفي بلدية غزة العاملين في تشغيل آبار المياه في كراج البلدية مما أدى إلى استشهاد خمسة منهم، تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالهم.

بدورها، أدانت بلدية غزة اليوم الجمعة قتل جيش الاحتلال خمسة من طواقم الطوارئ في بلدية غزة العاملين في تشغيل آبار المياه.

وقالت بلدية غزة في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال استهدف اليوم الجمعة الحادي والعشرين من يونيو حزيران 2024 وفي تمام الساعة 10:40 صباحًا موظفي بلدية غزة العاملين في تشغيل آبار المياه في كراج البلدية مما أدى إلى استشهاد خمسة من موظفي البلدية وهم:

- المهندس أنور صبحي الجندي (54 عامًا) – عضو لجنة الطوارئ.

- زاهر حمدي الحداد (41 عامًا).

- شريف عمر الجندي (33 عامًا).

- إبراهيم زهير أبو خاطر (32 عامًا).

- أحمد اسماعيل الحلو (24 عامًا).

وطالبت بإجراء تحقيق فوري في جريمة استهداف موظفي بلدية غزة الذين يصنفون ضمن موظفي الإغاثة حيث كانوا يقومون بالعمل على ضخ المياه للمواطنين.

ودعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية موظفي البلدية الذين يعملون منذ بداية العدوان من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وحذرت بلدية غزة من انهيار منظومة خدمات البلدية نتيجة قيام الاحتلال باستهداف موظفي البلدية مما قد يعرض حياة المواطنين للخطر بسبب توقف الخدمات الأساسية كالمياه والصرف الصحي وجمع النفايات.

وأكدت بلدية غزة أنها مؤسسة مدنية تقوم بتقديم الخدمات الأساسية وأن طواقمها محمية بالقوانين والأنظمة الدولية.