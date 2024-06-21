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شهيدان بعمليّة اغتيال نفّذتها قوّات إسرائيليّة خاصّة في قلقيلية

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محدث بالفيديو والصور شهيدان بعمليّة اغتيال نفّذتها قوّات إسرائيليّة خاصّة في قلقيلية

21 يونيو 2024 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد شابّان في عملية اغتيال، نفّذتها قوّات إسرائيليّة خاصّة في قلقيلية، بالضفة الغربية المحتلّة، اليوم الجمعة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيليّ في بيان مقتضب، اغتيال "مطلوبيْن" في المدينة، بعملية مشتركة مع الشرطة وجهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ ("الشاباك").

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية الخاصّة قد اقتحمت منطقة السوق في قلقيلية بسيارات، لا بمركبات عسكرية. وبعد ذلك، أطلقت النار صوب المركبة، التي أظهرت مقاطع مصوّرة أن زجاجها الخلفيّ قد استُهدف بعشرات الأعيرة الناريّة.

وعمدت قوّات الاحتلال إلى سحب جثامين الشهيدين من السيارة المستهدفة، وألقت بهما في الشارع.

وفرض جيش الاحتلال، طوقا أمنيا شاملا على منطقة السوق، وسط المدينة.

وأكّدت مصادر محليّة أن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى منطقة عملية الاغتيال بسبب الطوق الأمني الإسرائيلي.

وأشارت إلى سماع دوي إطلاق نار في قلقيلية، مع استقدام جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المكان.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، إلى أن أحد شهداء عملية الاغتيال في قلقيلية، هو ناشط بحركة الجهاد الإسلامي.

#قلقيلية #الضفة الغربية

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