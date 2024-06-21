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حماس: نرحب بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين

21 يونيو 2024 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة،  بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين.

وقالت حماس في تصريح صحتفي، "نعتبره خطوةً إضافية ومهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا، وتطلعاته في إنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".

وجددت دعوتها لدول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة بما يدعم نضال شعبنا ضد الاحتلال، ويعزل الكيان الصهيوني المجرم المستمر في ارتكاب جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، اعترافها بشكل رسمي بدولة فلسطين.

وأكدت الخارجية الأرمينية في بيان، أنها تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، مشيرةً إلى أنها تدعم حل الدولتين.

وعلّقت وسائل الإعلام العبري على الخبر، إنها "ضربة دبلوماسية للاحتلال.. دولة أوروبية أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية، فبعد إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، جاء دور أرمينيا، التي نشرت صباح اليوم الجمعة إعلانًا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

#أرمينيا #الحرب على غزة #الاعتراف بفلسطين #طوفان الأقصى

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