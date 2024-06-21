صحيفة عبرية تكشف تفاصيل "كمين نتساريم" .. هكذا فتحت القسّام نيرانها!

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية عن تفاصيل "كمين نتساريم" الذي نفذته كتائب القسام،أمس الخميس، وأسفر عن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين.

وقالت "معاريف"، إن المقاومة كشفت وحدة لواء (ألكسندروني)، التي كانت تتحرك سيرًا على الأقدام بعد ظهر الأمس على طول محور ممر نتساريم، على مسافة قصيرة نسبيًا من خلال كمين أعده مقاتلو حماس الذين فتحوا النار على القوة بخمس قذائف هاون".

وأشارت إلى أنه لم يكن لدى المقاتلين (الإسكندريين) الوقت الكافي للاحتماء في الفضاء المفتوح وأصيبوا بانفجار قذائف هاون بالقرب منهم.

وأضافت، "قُتل على الفور الضابط سعاديا يعقوب درعي، والضابط سمادجا، وأصيب ثمانية جنود بجروح خطيرة ثلاثة منهم بحالة الخطر".

وأفادت الصحيفة بأن الحادث وقع قبل الساعة الرابعة بعد الظهر بدقائق، وتعقدت عملية إنقاذ المصابين عندما أطلقت قوات الجيش النار بكثافة على المنطقة التي أطلق فيها الفلسطينيون القنابل اليدوية على القوة.

وتابعت: "التقييم الأول هو أن القوة كانت تقوم بدورية راجلة في منطقة مفتوحة ومكشوفة، مما جعل من الصعب على الجنود العثور على مأوى عندما بدأ إطلاق قذائف الهاون الكثيفة عليهم، وبالتالي العدد الكبير من الضحايا".

ولفتت إلى أن الفرق الطبية التابعة لجيش الاحتلال الإسعافات الأولية السريعة وأجلت المصابين بمساعدة طائرة هليكوبتر إلى المستشفيات".

وعلّقت "معاريف" على أن الهاون أصبح يشكل حدثًا يوميًا في منطقة ممر نتساريم في وسط غزة، وأن الجيش "الإسرائيلي" يجري تدريبات دفاعية ضد التهديد.

ووصفت "معاريف" الكمين بأنه حدث مأساوي آخر في القتال الذي يخوضه الجيش الإسرائيلي في غزة سمح بنشره هذا الصباح (الجمعة)، عندما أُعلن عن مقتل الرائد سعدية يعقوب درعي والرائد عمر سمادجا في انفجار قذيفة هاون بغزة.