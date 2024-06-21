"هآرتس" تكشف خطة الاحتلال لإنشاء بديل لزيارات الصّليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية" أن سلطات الاحتلال نخطط لإنشاء آلية ستحلّ محل زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت "هآرتس"، إن الاحتلال لم يقدّم تفاصيل عن الآلية البديلة، فيما علمت الصحيفة من أحد مصادرها أن أن أحد الخيارات المطروحة هو تعويض زيارات وفود الصليب الأحمر بزيارات لوفود تضم قاضيًا ودبلوماسيين أجانب، غير أنها أوضحت أنه ليس من الواضح بعد إن كان الدبلوماسيون الأجانب سيتجاوبون مع هذا المقترح.

وأشارت إلى أن المقترح الجديد ينص على أن يتكفل القاضي والدبلوماسيون بالمهام التي كان يقوم بها الصليب الأحمر "كطرف خارجي له الحق في الدخول إلى مراكز الاحتجاز، وقبول شكاوى المعتقلين المعنيين، وإرسال المعلومات عنهم".

واعتبرت المنظمة الإسرائيلية للحقوق المدنية أن خطة الحكومة متعارضة مع القانون الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين توقفت منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقال أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني داخل سجونها، بالتزامن مع استمرار حربها على قطاع غزة، منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، وما لا يقل عن 250 طفلا.