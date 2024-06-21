أرمينيا تعترف رسميًا بدولة فلسطين والإعلام العبري يُعلّق: ضربة دبلوماسية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، اعترافها بشكل رسمي بدولة فلسطين.

وأكدت الخارجية الأرمينية في بيان، أنها تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، مشيرةً إلى أنها تدعم حل الدولتين.

وفي وقت سابق، حثّ خبراء الأمم المتحدة باقي الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، على الإقدام على هذه الخطوة التي قامت بها 146 دولة، واستخدام جميع الطرق السياسية والدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد الخبراء أن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال.

أكدوا أن فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن.

وقال الخبراء: "إن هذا يعد شرطًا مسبقًا للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، بدءاً بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح.

وعلّقت وسائل الإعلام العبري على الخبر، إنها "ضربة دبلوماسية للاحتلال.. دولة أوروبية أخرى تعترف بالدولة الفلسطينية، فبعد إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا، جاء دور أرمينيا، التي نشرت صباح اليوم الجمعة إعلانًا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وفي 28 مايو / أيار الماضي، أعلنت إيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافهم الرسمي بدولة فلسطين.

ورحب الخبراء باعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 143 صوتا مقابل تسعة أصوات ضد، لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/ مايو الماضي.

وأضافوا: "على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا مفروغا منه"، مشددين على أن "حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوالى على مدى أجيال".

