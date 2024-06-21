الاحتلال يعترف بخسائره في كمائن المقاومة بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عن مقتل ضابط وجندي وإصابة آخرين في كمائن أعدتها كتائب القسام بمحاور توغل الاحتلال في قطاع غزة.

وتحت ّبند سُمح بالنشر" اعترف جيش الاحتلال بمقتل 2 من جنود الاحتياط من الكتيبة 9203 وإصابة 5 آخرين منهم 3 بجروح خطيرة أمس الخميس، جراء سقوط قذيفة هاون على ممر نتساريم وسط قطاع غزة.

كما أعلن مقتل ضابط وجندي وإصابة 8 آخرين في كمين لكتائب القسام جنوبي قطاع غزة أمس الخميس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم نقل 5 جنود "إسرائيليين" إلى مستشفى هداسا في القدس وصفت جروح اثنين منهم بالخطيرة. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جنديين أصيبا بجروح خطيرة بصاروخ مضاد للدروع في رفح.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من قوات الاحتياط لديه في هجوم بقذيفة هاون نفذته كتائب القسام قرب حي الزيتون في مدينة غزة أمس الخميس.

ويوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل 662 ضابطًا وجنديًا، أما عدد الجرحى فوصل إلى 3866 عسكريًا منذ بداية الحرب، بينهم 582 جروحهم خطيرة، ولا يزال 239 عسكريًا يخضعون للعلاج إثر إصابتهم في معارك غزة.