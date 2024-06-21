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مكتب الأمم المتحدة: أُسرٌ تتناول وجبةً واحدة كل يومين أو 3 وأخرى تعتمد على "تقاسم الطعام"

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مكتب الأمم المتحدة: أُسرٌ تتناول وجبةً واحدة كل يومين أو 3 وأخرى تعتمد على "تقاسم الطعام"

21 يونيو 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الخميس، أن عددًا من الأسر في جنوب قطاع غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو 3، بينما تعتمد أسر أخرى على "تقاسم الطعام" مع بعضها البعض.

وقال مكتب الأمم المتحدة أنه "في الفترة من 7 إلى 14 من يونيو/ حزيران (الجاري)، قام بتقييمات إنسانية في مواقع النزوح بدير البلح وخان يونس ومنطقة المواصي برفح (جنوب). ووجد أن الناس يعيشون في خيام بملاجئ مؤقتة ومكتظة".

وأشار إلى أن تلك الملاجئ في حاجة ماسة إلى الإصلاح، ولا توفر أي حماية من الحرارة الشديدة.

ولفت المكتب إلى أن العديد من الأسر تتناول وجبة واحدة فقط كل يوم، وبعضها يتناول وجبة واحدة كل يومين أو 3 أيام، ويعتمدون في الغالب على الخبز وتقاسم الطعام مع أسر أخرى وتقنين المخزونات.

وشدد على أن مواصلة الاحتلال في فرض قيود على شاحنات المساعدات يزديد الوضع الإنساني خطورةً في غزة.

ووفقًا لتقارير المكتب، فإن مئات آلاف النازحين جنوبي غزة يعانون من ضعف الوصول إلى المأوى والرعاية الصحية والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وأفاد بأن الحصول على المياه صعب للغاية حيث يضطر الناس إلى الوقوف في طوابير لساعات طويلة، ويضطرون للاعتماد على مياه البحر للاستخدام المنزلي.

#الحرب على غزة #حرب التجويع #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

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