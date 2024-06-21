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اقتحامات في الضفة الغربية.. ومستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في نابلس

21 يونيو 2024 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الجمعة حملة اقتحامات ومداهمات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قدورة بالمدينة، وسط إطلاق نار متواصل تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان.

وأفادت مصادر طبية بأن شابًا أُصيب بطلق ناري في منطقة الفخذ، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي بعد أن مُنعت طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعافات الأولية له.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع بعد مداهمتها عدة مناطق في  محيط مجمع فلسطين الطبي.

أصيب شاب فلسطيني واعتُقل آخرين، فجر اليوم الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قدورة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في مخيم قدورة و سلواد شمال شرق رام الله واعتقلت الشابين محمد الروم، وصلاح ياسر.

من جانبها، أفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اعتقل الشابين محمد الروم من مخيم قدورة، والآخر صلاح ياسر من سلواد شمال شرق رام الله.

في نابلس، هاجم مستوطنون تحت حماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منازل ومركبات المواطنين في قرية يتما، جنوب نابلس.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وداهمت أحياءها وشوارعها.

 

 

#الحرب على غزة #اقتحامات في الضفة #طوفان الأقصى

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