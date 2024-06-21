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آخر التّطورات.. حرب "الإبادة الجماعية" على غزة تدخل يومها الـ 259

21 يونيو 2024 . الساعة 08:03 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 259 على التوالي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، مرتكبًا أبشع المجازر والانتهاكات التي تُصنف في القوانين الدولية على أنها "جرائم حرب"، إلا أنه لا يزال يواصل قصفه وتدميره وجرائمه ضدّ الآمنين المدنيين في القطاع دون رادع أو حساب.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 37396 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 85523، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

في رفح، نفّذ طيران الاحتلال غارة على محيط الحي السعودي غرب مدينة رفح.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في مواصي رفح.

في خان يونس، استهدفت طائرات الاحتلال محيط المستشفى الأوروبي جنوب شرقي مدينة خانيونس.

وأطلقت الدبابات الصهيونية نيرانها في المناطق الشرقية الحدودية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

في المحافظة الوسطى، واصلت مدفعية الاحتلال استهداف شرق دير البلح وبلدة المصدر وشرقي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استهدفت المدفعية الصهيونية، فجر اليوم، عدة مناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة.

في غزة، أُصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف الاحتلال منزلًا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما أُصيب عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الغز" محيط السنافور بحي التفاح بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حي النصر بالقرب من مفترق المزنر غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الكواد كابتر النار تجاه الشارع المغربي بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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