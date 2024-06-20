تقرير يكشف: لماذا هدد حزب الله بمهاجمة قبرص؟

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم أمس الأربعاء، بشن هجوم على قبرص، مما أثار مخاوف من أن تمتد حرب شاملة بين "إسرائيل" وحزب الله عبر شرق البحر الأبيض المتوسط.

وهدد نصر الله بأن “فتح المطارات والقواعد القبرصية أمام العدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان سيعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب، والمقاومة ستتعامل معها كجزء من الحرب”.

وبحسب تقرير موقع "ميدل ايست آي" البريطاني، فإنه من المرجح أن تؤدي تعليقات نصر الله إلى إحداث صدمة ليس فقط في قبرص، وهي دولة جزيرة مقسمة عرقيا، ولكن أيضا في اليونان، الحليف الوثيق من نيقوسيا وإسرائيل.

وقال غابرييل هاريتوس، خبير العلاقات القبرصية الإسرائيلية المقيم في القدس في المؤسسة الهيلينية للسياسة الأوروبية والخارجية ( إلياميب )، لموقع ميدل إيست آي: "إنه تهديد عسكري غير مسبوق".

حزب الله ليس بعيدًا على الإطلاق. إذا تمكنوا من استهداف ضواحي تل أبيب، فيمكنهم ضرب قبرص. قال هاريتوس: “إنه أمر لا يمكن استبعاده”.

وجاء تهديد نصر الله لقبرص في الوقت الذي اختتم فيه وزير خارجيتها كونستانتينوس كومبوس اجتماعا يوم الاثنين في واشنطن مع نظيره أنتوني بلينكن.وقال بلينكن: “إن قبرص لاعب مهم في المنطقة، وهي شراكة للولايات المتحدة نقدرها بشدة”.

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، برزت قبرص كمركز للقوات الخاصة الأمريكية. أجرى مشغلو الحرب خاصة البحرية الأمريكية تدريبًا مشتركًا مع نظرائهم القبارصة هذا العام. كما وصفت قبرص نفسها بأنها نقطة انطلاق للمساعدات إلى غزة، وكان ميناء لارنكا أول نقطة دخول للمساعدات المتجهة إلى الرصيف الذي بنته الولايات المتحدة في غزة.

"اتفاقيات إبراهيم على البحر الأبيض المتوسط"

تشير رسالة نصر الله إلى قبرص إلى أن حزب الله كان يراقب بقلق إسرائيل وعلاقات الولايات المتحدة العميقة مع الدولة الجزيرة الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تقع على بعد 260 كيلومترًا فقط من ساحل لبنان.

وقال كونستانتينوس فيليس، مدير معهد الشؤون العالمية في أثينا، لموقع ميدل إيست آي: “من الواضح أن حزب الله محبط من توقيع قبرص على اتفاقية تعاون استراتيجي مع الأمريكيين”.

وفي العقد الماضي، أصبحت إسرائيل قريبة بشكل متزايد من كل من قبرص واليونان. وتنقسم الأولى بين حكومة يونانية معترف بها دوليا في الجنوب وحكومة قبرصية تركية في الشمال لا تعترف بها سوى أنقرة.

لقد طغى قرار الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة والمغرب، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقيات أبراهام، على علاقات إسرائيل المزدهرة مع اليونان وقبرص، لكن تماسكهما الجديد كان يؤثر بهدوء على شرق البحر الأبيض المتوسط.

وكانت قبرص عضوًا مؤسسًا في منتدى غاز شرق البحر الأبيض المتوسط، الذي سعى إلى تعميق التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل والدول العربية، وسط التوترات البحرية مع تركيا. وفي العام الماضي، سعت قبرص إلى تعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع إسرائيل من خلال الضغط من أجل إنشاء خط أنابيب غاز جديد بين البلدين، حسبما أفاد موقع ميدل إيست آي.

ومن المفارقات أن قبرص، مثل اليونان، استفادت أيضاً من تدفق الاستثمارات العقارية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، إلى جانب الاهتمام المتجدد من المستثمرين اللبنانيين.

ومع احتدام القتال في غزة وعلى طول الحدود مع لبنان، استغلت إسرائيل علاقاتها الاستراتيجية مع قبرص لأغراض عسكرية.

"حركة ذكية"

وبحسب ما ورد ، استخدمت القوات الجوية الإسرائيلية المجال الجوي القبرصي لإجراء تدريب يحاكي سيناريو هجوم إيراني على إسرائيل.

وتشارك منذ عام 2021 مع اليونان والولايات المتحدة في مناورات بحرية سنوية تحت لقب "دينا النبيلة". كما أجروا مناورات بحرية واسعة النطاق في عام 2023 شهدت إبحار الأساطيل البحرية الإسرائيلية إلى قبرص.

وتتدرب القوات الخاصة الإسرائيلية أيضًا في قبرص حيث التضاريس الصخرية تشبه لبنان.

وقال مايكل هراري، سفير إسرائيل السابق لدى قبرص، لموقع "ميدل إيست آي" إن تهديد نصر الله ضد الجزيرة يشير إلى قلقه من أن إسرائيل على وشك شن عملية.

أفاد موقع ميدل إيست آي يوم الأربعاء أن المبعوث الأمريكي عاموس هوشستين أخبر المسؤولين اللبنانيين أن الولايات المتحدة ستدعم الهجوم الإسرائيلي على لبنان بعد خمسة أسابيع إذا لم يكن هناك توقف للقتال اليومي بين الجماعة المدعومة من إيران وإسرائيل.

وقال هراري: “إن وضع قبرص في هذا المزيج يعني أن نصر الله يتعرض لضغوط ويعتقد أن إسرائيل قد تمضي قدماً في الهجوم”.

وأضاف: "إنها خطوة ذكية، لأنه يعلم أن قبرص ستكون قلقة للغاية وأن اليونان ستمارس بعض الضغط على إسرائيل بشأن الهجوم على لبنان".