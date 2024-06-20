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استشهاد فتى برصاص الاحتلال في قلقيلية

20 يونيو 2024 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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"استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عامًا)، برصاص الاحتلال في قلقيلية".
غزة/ فلسطين أون لاين

استشهد فتى، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، "استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (15 عامًا)، برصاص الاحتلال في قلقيلية".

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية وشرعت بتفتيش عدد من المحال التجارية والمنازل.

وبين الشهود أن مواجهات اندلعت بين مواطنين والجيش الإسرائيلي استخدم الأخير فيها الرصاص الحي.

وقالت مصادر طبية إن فتى أصيب بالرصاص الحي في الصدر وصل مستشفى قلقيلية الحكومي.

وأشارت إلى أن "الإصابة خطيرة، وتجرى للمصاب عملية إنعاش قلب"، ليتم الإعلان عن استشهاده لاحقا متأثرا بجراحه الحرجة.

 

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