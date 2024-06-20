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فرّوا داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا

محدث بالفيديو والصور القسام تكشف تفاصيل "الإجهاز" على عدد من الجنود بـ "كمين الشابورة"

20 يونيو 2024 . الساعة 16:16 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 258 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

وفي أحدث التطورات، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن عناصرها أجهزوا على عدد من جنود الاحتلال من المسافة صفر في مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "بعد استهداف دبابتين للاحتلال فرّ طاقمهما داخل أزقة المخيم ولاحقهم مجاهدونا وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر".

وأضافت القسام،  استكمالاً للكمين المركب المعد مسبقّا لجنود وآليات العدو في مخيم الشابورة.. استهدف مقاتلونا آليتين من نوع "ايتان" بقذائف "الياسين 105" ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والجرحى في الكمين الذي تم فيه استهداف 4 آليات صهيونية والإجهاز على عدد من الجنود من المسافة صفر.

وفي وقت سابق، نشرت كتائب القسام، مشاهد لاستهداف مقاتليها الآليات الإسرائيلية المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قصف مقاتلي القسام للدبابات الإسرائيلية بقذيفة الياسين 105 من المسافة صفر، فضلًا عن قصف تحشدات عسكرية بقذائف الهاون.

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بثت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة، بالإضافة لقصف مواقع عسكرية إسرائيلية.

بدورها، قصفت كتائب شهداء الأقصى، بصاروخين من نوع "107" وقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، مقراً لقيادة الاحتلال وتموضعات جنوده وآلياته في محور "نتساريم"، جنوبي مدينة غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد عن قصفها محيط موقع "صوفا" العسكري الإسرائيلي برشقة صواريخ من نوع "107"، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، أي الأحد الماضي.

كذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد عن قصفها مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية.

جيش الاحتلال يعلن إصابة 3 جنود

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 3 جنود في صفوفه في المعارك البرية في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بمقتل 662 ضابطاً وجندياً منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكشف "الجيش" عن إصابة 3860 عسكرياً منذ بداية الحرب، بينهم 1947 أُصيبوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، لافتاً إلى إصابة 378 ضابطاً وجندياً بجروح خطرة.

وقبل ذلك، كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية أنّ عدد الجنود المعوّقين الذين يعالجون في قسم إعادة التأهيل تجاوز 70 ألفاً للمرة الأولى، وذلك بعد انضمام 8663 جريحاً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وإذ يتكتّم الاحتلال على خسائره ويفرض رقابةً شديدةً بشأنها، فإنّ البيانات والمشاهد التوثيقية التي تصدرها المقاومة في غزة تؤكد أنّ قتلاه ومصابيه أكبر بكثير مما يعلن.

#غزة #القسام #طوفان الأقصى

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