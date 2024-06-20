في اليوم العالمي للاجئين.. حماس: "طوفان الأقصى" أعادت لقضيَّة اللاجئين الفلسطينيين حضورها العالمي

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، أن حقّ عودة جميع اللاجئين من أبناء شعبنا إلى ديارهم التي هجّروا منها قسراً وظلماً وعدواناً، هو حقٌّ مقدَّس، تتوارثه الأجيال الفلسطينية، وغير قابل للتنازل أو التفاوض.

وقالت حماس في تصريح صحافي، في اليوم العالمي للاجئين، إن "معركة طوفان الأقصى المتواصلة أعادت لقضيَّة اللاجئين الفلسطينيين حضورها العالمي".

وجددت رفضها القاطع لكل الحلول الرّامية لإسقاط هذا الحقّ الوطني المشروع، الذي كفتله كل المواثيق والقوانين الدولية، مشددةً على أن شعبنا سيواصل في كل ساحات الوطن وخارجه مقاومتهم الشَّاملة، حتى انتزاع حقوقهم كافة.

واستهجنت كل محاولات الاحتلال بدعم من الإدارة الأمريكية إلى شطب وتغييب وإلغاء دور وكالة (الأونروا)، موضحةً أن المسؤولية المباشرة الواقعة عليها تتمثل في تقديم خدماتها لكل اللاجئين الفلسطينيين، بشكل مستمر، خصوصاً في قطاع غزَّة في ظل فصول حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد المدنيين العزّل واللاجئين والنازحين.

ودعت حماس أبناء شعبنا اللاجئين في الدَّاخل والشتات، إلى تعزيز وحدتهم وتلاحمهم الوطني، وتمتين أواصر التعاون والتكافل، في مواجهة مخططات الاحتلال ومشاريعه العدوانية، والإبقاء على مخيماتهم أيقونة للمقاومة والوحدة وتمسّكاً بالحقوق والثوابت حتى التحرير والعودة.