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دبلوماسي "إسرائيلي":كل التّقديرات في الحرب "مُرعبة" وهذا ما يمكن أن يفعله حزب الله بنا في 3 أيام

20 يونيو 2024 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريرًا، تشير فيه إلى أن هناك اعتقاد بأن حزب الله ه بنى شبكة أنفاق تحت لبنان لاستخدامها في حال اندلعت الحرب مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وقالت المجلة، إن حزب الله شنّ أكبر هجوم صاروخي له حتى الآن على "إسرائيل" الأسبوع الماضي، ردًّا على غارة جوية "إسرائيلية" أسفرت عن استشهاد قيادي كبير في الحزب، مما أثار القلق من أن الصراع قد يخرج سريعًا عن نطاق السيطرة.

ووفقًا للمجلة الأميركية، فقد أطلق حزب الله آلاف الصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات والطائرات المسير، بينما رد سلاح الجو الإسرائيلي بآلاف الغارات الجوية، مما دفع 140 ألف شخص على النزوح من ديارهم على جانبي الحدود.

ورغم تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن "إسرائيل" وحزب الله لا يسعيان إلى الدخول في حرب أوسع نطاقا، إلا أن التقارير تشير إلى احتمالات مُعاكسة.

وعلقت "فورين بوليسي"، إن "إسرائيل" سيلحقها الدمار إذا اشتعلت الحرب، ناقلة عن مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية في واشنطن، بأن حزب الله أكثر الأطراف الفاعلة غير الحكومية تسليحًا في العالم، حيث بنى ترسانة متطورة.

واستشهدت في ذلك بتصريح للدبلوماسي مايكل أورين، الذي عمل سفيرا للاحتلال لدى الولايات المتحدة في إدارة الرئيس باراك أوباما، قال فيه إن "حماس تشكل تهديدًا تكتيكيًا "إسرائيل"، وحزب الله يمثل تهديدًا إستراتيجيا لها".

وتشير التقديرات إلى أن لدى الحزب نحو 130 ألف صاروخ وقذيفة قادرة على اكتساح أنظمة الدفاع الجوي المتطورة في إسرائيل وإصابة أكبر مدنها.

ووصف أورين تلك التقديرات بأنها "مرعبة" وتوحي بما يمكن أن "يفعله حزب الله بنا في 3 أيام". وأضاف "أنت تتحدث عن ضرب كل بنيتنا التحتية الأساسية، مصافي النفط، القواعد الجوية، ديمونة"، في إشارة إلى موقع منشأة الأبحاث النووية في "إسرائيل".

#حزب الله #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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