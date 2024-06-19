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بلجيكا ترفض استقبال مباراة لمنتخب الاحتلال بسبب العدوان على غزة

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بلجيكا ترفض استقبال مباراة لمنتخب الاحتلال بسبب العدوان على غزة

19 يونيو 2024 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة/ فلسطين أون لاين

رفضت بلدية العاصمة البلجيكية بروكسل إقامة مباراة بكرة القدم بين منتخب البلاد ونظيره (الإسرائيلي لدواع أمنية.

وقالت البلدية الأربعاء في بيان "خلصت بلدية بروكسل إلى أنه سيكون من المستحيل استضافة مباراة بين بلجيكا و(إسرائيل) في ملعب الملك بودوان".

وأضافت: "بعد تحليل دقيق، خلصنا إلى نتيجة مفادها أن إقامة مباراة من هذا النوع في عاصمة بلادنا بهذه الظروف العصيبة سيؤدي بلا شك إلى مظاهرات كبيرة واحتجاجات مضادة مما يهدد سلامة المشجعين واللاعبين وسكان بروكسل وقوات الشرطة".

ومن المقرر أن تقام هذه المباراة ضمن دوري الأمم الأوروبية في 6 سبتمبر/أيلول 2024.

وأثار العدوان البربري الإسرائيلي على غزة مظاهرات على مستوى العالم بما في ذلك بلجيكا حيث نظم نشطاء مؤيدون للفلسطينيين احتجاجات واعتصامات بالجامعات مما أدى لقطع بعض الجامعات علاقاتها جزئيا أو كليا مع المؤسسات الصهيونية.

#غزة #بلجيكا

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