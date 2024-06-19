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هاغاري: حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها والحديث عن تدميرها ذر للرماد

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هاغاري: حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها والحديث عن تدميرها ذر للرماد

19 يونيو 2024 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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غزة/ فلسطين أون لاين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري إن الحديث عن تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ذر للرماد، وطالما لم تجد الحكومة بديلا لحماس فالحركة ستبقى.

وأضاف هاغاري في مقابلة مع القناة 13 العبرية، أن "الاعتقاد أن في الإمكان تدمير حركة حماس وإخفاءها هو ذر للرماد في عيون الإسرائيليين".

ولفت إلى أن حماس فكرة وحزب وهي مغروسة في قلوب الناس ومن يعتقد أن بإمكاننا إخفاءها فهو مخطئ، وأكمل قائلا "هي فكرة لا يمكن القضاء عليها، فالإخوان المسلمين موجودين في المنطقة".

ومضى موضحًا "نحن ندفع ثمنا باهظا في الحرب، لكننا لا يمكن أن نبقى صامتين ونقوم بكل ما نستطيع به".

وخلال المقابلة ذاتها، تطرّق هغاري إلى إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي في 8 حزيران /يونيو الجاري اسعادة 4 أسرى عبر عملية عسكرية بمخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، مقرا بأنه "لا يمكن إطلاق سراح جميع المختطفين عبر عمليات عسكرية".

وأسفرت عملية استعادة الأسرى عن مجزرة مروعة قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي 274 فلسطينيا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، فيما أصيب مئات المدنيين.

#حماس #غزة #طوفان الأقصى

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