حصيلة جديدة للقتلى.. المقاومة تكبد الاحتلال خسائر جديدة في الـ "معارك الضارية" بغزة

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصُل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، لليوم الـ 257 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في قطاع غزة.

أعلنت كتائب "القسام" عن قصفها تجمعات قوات الاحتلال المتوغلة جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم الأربعاء، إصابة 12 عسكريًا من جنوده في المعارك البرية مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلي على موقعه، بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي 3860.

وأمس الثلاثاء كان عدد الجنود الجرحى 3848، وبذلك بلغ العدد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 12 جنديا.

وتشير المعطيات إلى أن 5 منهم أصيبوا بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ووفقا للمعطيات ارتفع عدد الجنود الذين اصيبوا بالمعارك البرية في غزة إلى 1947 مقارنة مع 1942 يوم أمس الثلاثاء.

وأشار الجيش إلى أن 25 جنديا بحالة خطيرة و191 بحالة متوسطة و23 بحالة طفيفة يتلقون العلاج.

وطبقا للمعطيات فإن 662 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر بينهم 311 بالمعارك البرية في قطاع غزة.