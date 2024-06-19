جماهير تركيا تتضامن مع غزة في أولى مباريات منتخبها بكأس أوروبا

خاص/ فلسطين أون لاين

رفعت جماهير تركيا، علم فلسطين وشعارات التضامن مع غزة، وذلك خلال وجودهم بمدينة دورتموند الألمانية، قبل وخلال وبعد مباراة منتخب بلادهم أمام جورجيا على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس أوروبا لكرة القدم.

واستهل منتخب تركيا مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، الثلاثاء، بفوز كبير منتخب جورجيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

ويوجد منتخب تركيا في المجموعة السادسة لبطولة اليورو بجانب كل من منتخبات جورجيا، البرتغال والتشيك.

وكان من اللافت حرص عدد كبير من أنصار المنتخب التركي على رفع أعلام فلسطين والتعبير عن تضامنهم من قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل للشهر التاسع على التوالي.

ومنذ بداية العدوان شهدت الملاعب التركية العشرات من المواقف التي تعبر عن التضامن مع القضية الفلسطينية سواء من الجماهير أو حتى اللاعبين.

وتقدم المنتخب التركي على نظيره الجورجي بهدف سجله ميرت مولدور من تسديدة قوية في الدقيقة الـ25.

وأدرك منتخب جورجيا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة اليورو، هدف التعادل عبر مهاجمه جورجيس ميكاوتازدي في الدقيقة الـ32.

وفي الدقيقة الـ65 فوجئ أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب "سيغنال إيدونا بارك" بكرة سددها أردا غولر بيسراه في المقص الأيمن، ليسجل لاعب ريال مدريد الهدف الثاني لمنتخب بلاده بطريقة رائعة.

وأضاف محمد كريم أكتوركوغلو الهدف الثالث لتركيا بعد هجمة مرتدة مسددا الكرة في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وانتزع الأتراك ثلاث نقاط ثمينة قبل الاختبار الصعب أمام البرتغال يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، في حين سيلعب منتخب جورجيا ضد التشيك في اليوم نفسه.