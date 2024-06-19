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الجرو لـ"فلسطين أون لاين": إغلاق المعابر وتوقف المساعدات ينذر بشبح مجاعة جنوب القطاع

19 يونيو 2024 . الساعة 14:30 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حذر دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، من أن استمرار الاحتلال في إغلاق المعابر، ومنع المساعدات، ينذر بشبح مجاعة في جنوب القطاع.

وقال الجرو في تصريح خاص لموقع "فلسطين أون لاين"، إن "مليون ونصف المليون فلسطيني بين مقيم ونازح في الجنوب، يعانون من نقص حاد في توفر المساعدات، ترافقا مع شح كبير في السيولة، وعجز كبير في القدرة الشرائية.

وأوضح أن ذلك كله يضرب أطناب حرب تجويع متعمدة في الجنوب، على غرار الموقف من شمال القطاع الذي يعاني حاليًا موجة ثانية أخطر في التجويع.

وشدّد الجرو على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمهامه في تطبيق قرارات مؤسساته القضائية، التي دعت في وقت سابق الاحتلال بوقف حرب التجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر أن دير البلح كمنطقة تحوي قرابة مليون نازح في وقت كان عدد سكانها لا يتجاوز ٢٤٠ ألف، تعاني من أزمات بيئة وصحية ومن عجز توفر الخدمات، "هناك أزمات كبيرة يتعرض لها النازحون".

#الحرب على غزة #حرب التجويع #طوفان الأقصى

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